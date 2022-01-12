* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:59 — REGNUM Мулла Якуб, министр обороны правительства Афганистана, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), призвал Таджикистан и Узбекистан как можно скорее вернуть афганские вертолёты. Он выступил с этим заявлением 11 января, во время маневров ВВС талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает «8 Собх».

Вертолет

Мулла Якуб добавил, что эти летательные аппараты являются достоянием страны и должны быть возвращены.

«Мы считаем каждую частицу этих машин своей. Никто не имеет права удерживать наши вертолеты», — отметил он.

Министр обороны правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что этим странам не нужно испытывать терпение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и не принуждать их принимать соответствующие меры.

Он сказал, что хотя правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и кажется «слабым», оно не «безразлично» и никому не позволит присваивать свою собственность.

Мулла Якуб добавил, что Таджикистану и Узбекистану лучше решить ситуацию, потому что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устали ждать. Он предупредил, что в противном случае правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет реагировать по обстоятельствам.

Исламисты утверждают, что в настоящее время у них в наличии 289 летательных аппаратов, и 50 из них находятся в состоянии боеготовности.

Ранее официальные лица правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что 40 афганских вертолетов перелетели в Таджикистан и Узбекистан во время падения Кабула. Сообщается, что большинство вертолетов доставили в Таджикистан и Узбекистан высокопоставленных чиновников бывшего правительства.

Бывший президент Ашраф Гани бежал в Узбекистан на вертолете, а затем уехал в Объединенные Арабские Эмираты. Первый вице-президент Амрулла Салех вместе с несколькими бывшими коммандос на нескольких вертолетах бежал в Таджикистан.

Официальные лица Таджикистана и Узбекистана пока не ответили на запрос талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).