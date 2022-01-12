Самара, , 09:00 — REGNUM 127 человек тушили пожар в административном здании в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Пожар в здании Артиллерийского завода

Вечером 11 января спасатели г. Самары получили сообщение о том, что в пос. Зубчаниновка произошел пожар в здании по ул. Офицерская, 6.

Огнеборцы были подняты по повышенному рангу вызова — Пожар №2. Прибыв на место они установили, что горит административное здание. Вскоре спасателям удалось локализовать пожар на площади 600 кв. метров. В 23:10 часов пожар был ликвидирован. С огнем боролись 127 спасателей на 39 единицах техники.

К счастью обошлось без пострадавших и погибших.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области ликвидировали пожар в одноэтажном складском здании.