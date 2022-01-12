Иркутск, , 08:58 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 12 января 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7280 человек, причём 17 из них погибли за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 160 613 (+254 за сутки).

Госпитализированы 1900 (-51 за сутки). В то же время излечились 150 011 пациентов (+374 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 595 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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