Улан-Удэ, , 08:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин согласовал квоты на вывоз угля из Хакасии, Бурятии и Тувы. Экспорт из этих регионов упал почти в два раза из-за роста добычи в Якутии, сообщает РБК.

Добыча угля (сс) FAndrey

Глава государства согласился «закрепить в приоритетном порядке» дополнительный вывоз угля по железной дороге в восточном направлении. Таким образом, из трёх республик дополнительно будет вывезено 9 млн тонн топлива.

«Это следует из письма его помощника Игоря Левитина от 24 декабря 2021 года со ссылкой на предложение правительства. На этом документе Путин поставил росчерк: «Согласен», — отмечает издание.

В письме говорилось о необходимости обеспечить приоритетный вывоз угля из Хакасии, Бурятии и Тувы. Вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов предлагал поручить РЖД вывезти из Хакасии и Бурятии в 2022 году около 18 млн тонн угля (по 9 млн тонн из каждой республики, в квоту Хакасии входит 0,4 млн тонн угля из Тувы).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Тувы Владислав Ховалыг подписал соглашение с руководством Тувинской горнорудной компанией, добывающей в регионе уголь. Согласно документу, ТГРК обязуется поставлять жителям топливо по сниженной цене в обмен на возможность поставки своего угля на экспорт.

«Поэтому глава Тувы обратился за помощью к первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Учитывая социальную подоплёку вопроса, он согласился включить в план экспортных перевозок на 2022 год квоту для Тувинской горнорудной компании на 400 тысяч тонн угля», — сообщали в правительстве республики.

Читайте также: Глава Тувы достиг соглашения по сниженной цене на уголь для населения