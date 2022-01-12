Магас, , 08:56 — REGNUM На Северном Кавказе выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Заболевший — житель Ингушетии. Об этом сообщила 11 января глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

По данным ряда СМИ, тест подтвердил заражение «Омикроном» девушкой из Ингушетии. Ей 23 года и она беременная, пишет «Комсомольская правда».

«Она не покидала республику, но вполне могла заразиться от туриста или просто гостя из других регионов России», — говорится в публикации.

При этом стоит отметить, что информации о первом выявленном носителе «Омикрона» на официальных сайтах минздрава, управления Роспотребнадзора и оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Ингушетии пока нет. Нет сообщений и о возможных случаях заражения новым штаммом коронавируса и из других субъектов СКФО.

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