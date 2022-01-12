Колумбус, США, 12 января, 2022, 08:56 — ИА Регнум. «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

(сс) Robert Trick Johnston Чикаго Блэкхоукс

В составе «Чикаго» дубль оформил нападающий Алекс Дебринкэт, ещё по шайбе забросили защитники Кэлвин де Хаан и Коннор Мёрфи. У «Анахайма» точными бросками отметились форварды Бун Дженнер и Густав Нюквист.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 14-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 31 очко. «Коламбус» идёт на 10-м месте в Восточной конференции с 33 очками.

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