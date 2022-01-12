Кемерово, 12 января, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о порче земли. Об этом сообщает прокуратура региона.

Птицефабрика

Установлено, что в п. Ясногорский на землях сельскохозяйственного назначения недалеко от Кемеровской птицефабрики размещены отходы — куриный помёт.

«Это привело к порче и загрязнению земель, — уточнили в ведомстве. — В результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды отходами производства окружающей среде причинён вред в размере 22 млн 89 тыс. рублей».

На основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «Порча земли».