Чита, , 08:54 — REGNUM Власти Забайкалья разработали новые меры поддержки пострадавшего в пандемию бизнеса. Как сообщает пресс-служба правительства региона, речь идет о снижении налоговых ставок в отдаленных районах региона и отмечен части действующих антиковидных ограничений для сфер торговли и общепита.

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«Для тех предпринимателей, чьи доходы упали на 30% и больше мы могли бы снизить ставки по УСН до 1%, доходы-расходы до 5%. Эта мера поддержала бы минимум 600 предпринимателей. Ее мы предлагаем ввести и для тех, кто ведет бизнес в отдаленных районах Забайкалья и там, где население меньше тысячи человек. А таких еще 350», — пояснил зампред правительства Забайкальского края Александр Бардалеев.

Свои пожелания высказали и сами бизнесмены. Они настаивали на послаблении и снятии некоторых антиковидных ограничений. Просили отменить проверку QR-кодов в торговых центрах, снизить число проверок на соблюдение мер безопасности в районах региона. Владельцы кинотеатров просили разрешения о допуске в зрительные залы большего числа гостей.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов отметил, что ситуация со снижением заболеваемости не должна стать для региона сигналом к резкому ослаблению ограничительных мер. Он подчеркнул, что пожелания предпринимателей услышаны, но действия будут предприниматься исключительно в интересах здоровья забайкальцев.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 12 января 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 97 249 (+103 за минувшие сутки).

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