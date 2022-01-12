Вильнюс, , 08:53 — REGNUM Депутат Европарламента от Литвы Людас Мажилис заявил о необходимости принять меры против Китая из-за политики Пекина в отношении Вильнюса. С соответствующим предложением депутат обратился к Еврокомиссии.

Литва Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам причиной конфликта между двумя странами стало открытие в Литве «тайваньской миссии, не имеющей дипломатического статуса».

«Необходим стремительный и ясный ответ со стороны Европейского союза — не только для того, чтобы сберечь единство и солидарность данного блока, но и потому, что вопросы торговой политики входят в исключительную компетенцию ЕС», — цитирует его RT.

В связи с этим депутат уточнил, не планирует ли Еврокомиссия принять меры «в ответ на односторонние шаги Китая, направленные на подрыв торговых отношений с Литвой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что ситуация конфликта с КНР стимулирует Литву к поиску новых рынков, и даст стимул стать одной из самых конурентоспособных стран в Европе.

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