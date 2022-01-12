Скопье, , 08:56 — REGNUM В Северной Македонии 11 января в результате обследования 7724 образцов выявили 1964 новых носителя коронавируса, выздоровления зарегистрированы не были. За сутки в стране скончались семь пациентов с COVID-19, зарегистрировано шесть летальных исходов, произошедших ранее.

Куманово. Северная Македония Сања Малохоџиќ

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране был выявлен 236 241 случай заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8055, 215 853 пациента выздоровел. Активных случаев заражения в стране насчитывается 12 333 — за новогодние праздники оно удвоилось, скончались около ста пациентов.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 30 человек с коронавирусной инфекцией.

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