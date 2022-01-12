Симферополь, 21 ноября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Трое детей и двое взрослых получили травмы в результате массовой аварии в Симферополе утром 21 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Пресс-служба МВД Республики Крым Место аварии

Авария произошла около 07:35 на участке Восточного обхода. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля ВАЗ 21 150, двигаясь со стороны с. Дубки в направлении Евпаторийского шоссе, допустил занос автомобиля. Его вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с ВАЗ 2104, а затем — с автомобилем Ssang Yong. Второй автомобиль столкнулся, в свою очередь, с Daewoo Lanos.

В результате аварии травмы получили водители двух отечественных автомобилей, они госпитализированы. В ВАЗ 2104 также находились трое детей — 11, девяти и пяти лет. Двое старших детей с травмами доставили в больницу, пятилетнему ребёнку помощь оказали на месте.

Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства аварии. Свою проверку начала также и прокуратура.