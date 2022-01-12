Чита, , 08:51 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 12 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 97 249 (+103 за минувшие сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Вместе с тем 87 689 пациентов (+221 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2265 человек (+9 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 80 (+2 за сутки) находятся в тяжёлом состоянии, 29 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+7 за сутки).

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