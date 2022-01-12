Анахайм, США, , 08:49 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Евгений Малкин Michael Miller

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Для него это первый матч после возвращения на лёд после травмы.

Также в составе «Питтсбурга» дубль оформил нападающий Джефф Картер.

В составе «Анахайма» точным броском отметился форвард Якоб Сильверберг.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает седьмое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 47 очков. «Анахайм» идёт на пятом месте в Западной конференции с 45 очками.

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