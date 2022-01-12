Южно-Сахалинск, 12 января, 2022, 08:48 — ИА Регнум. На Сахалине сотрудники полиции выявили и пресекли деятельность подпольного цеха по скупке и переработке незаконно добытого камчатского краба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 января в пресс-службе УМВД по области.

A. C. Tatarinov Камчатский краб

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Полицейские обнаружили в подпольном цехе в Поронайске 53 особи краба. 41-летний местный житель не смог предоставить документы на деликатес. Выяснилось, что он приобрел ценный биоресурс, зная что добыли его незаконным путем. В дальнейшем хозяин цеха планировал продать деликатес под видом готовой продукции.

Краб изъяли и завели уголовное дело по ч 1 ст. 175 УК РФ — приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уссурийске сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли из незаконного оборота около двух тонн морепродуктов.