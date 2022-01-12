Варшава, , 08:46 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, представляя второй Антиинфляционный щит на пресс-конференции, сообщил о снижении цен на топливо, газ, продукты питания и удобрения путем снижения ставки НДС на данные категории товаров. Об этом сообщает Polskie Radio.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, глава польского правительства объявил, что в течение шести месяцев, начиная с 1 февраля текущего года, ставка налога на добавленную стоимость на топливо и газ будет снижена с 23 до 8%.

«Это будет радикальное изменение цен. Граждане увидят на заправках еще более низкие цены на топливо. Я надеюсь, что это произойдет уже через три, максимум — через четыре недели. По нашим расчетам, цена за литр топлива снизится на 60 гроши (13 евроцентов), может быть даже на 70 гроши (15 евроцентов). Эти расходы бюджет польского государства берет на себя», — сообщил Моравецкий.

Также, по словам политика, на продукты питания и удобрения НДС будет снижен и вовсе до нуля процентов.

«Я также призываю всех предпринимателей, которые продают продукты питания, соответствующее снизить цены на продукты на 5 злотых, это более 1 евро. Это очень важно, потому что это не заработок предпринимателей, а это часть того, что попадает в бюджет польского государства. Мы снижаем самую низкую допустимую ставку НДС в Европейском союзе до нуля. Это приведет к тому, с 1 февраля снизятся цены на все продукты», — заявил он.

Данные меры предусмотрены в качестве борьбы с постковидным экономическим кризисом и ростом инфляции. Они закреплены в так называемом «Антиинфляционном щите мер».