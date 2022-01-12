Крушевац, , 08:50 — REGNUM Автобус, направлявшийся из Словении в Косово, попал в аварию в Сербии, неподалеку от Крушеваца, вечером 11 января. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Снегопад Krd.ru

По данным журналистов, владелец компании-перевозчика Zhitia Turist Газменд Жития сообщил, что пострадали восемь пассажиров, позднее в правительстве Косово сообщили о девяти пострадавших.

Пострадавших разместили в госпитале в Сербии, в Крушеваце.

Причиной аварии стал обильный снегопад — машину занесло.

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