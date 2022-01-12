Крушевац, Сербия, 12 января, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Автобус, направлявшийся из Словении в Косово, попал в аварию в Сербии, неподалеку от Крушеваца, вечером 11 января. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Krd.ru Снегопад

По данным журналистов, владелец компании-перевозчика Zhitia Turist Газменд Жития сообщил, что пострадали восемь пассажиров, позднее в правительстве Косово сообщили о девяти пострадавших.

Пострадавших разместили в госпитале в Сербии, в Крушеваце.

Причиной аварии стал обильный снегопад — машину занесло.