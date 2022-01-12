Уфа, 12 января, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Сферу гидроэнергетики предложили развивать в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Kouris Dam ГЭС

Вопросы перспектив развития возобновляемых источников энергии в Башкирии обсуждали на совещании в республиканском правительстве.

В настоящий момент в республике функционируют 36 электростанций, в том числе шесть солнечных электростанций работают в Зианчуринском, Куюргазинском, Хайбуллинском, Бурзянском, Гафурийском и Стерлибашевском районах. Еще две станции возводятся в Агидели и в Баймакском районе.

Кроме этого, в Туймазинском районе работает ВЭС «Тюпкильды» мощностью 1,65 МВт.

По словам министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александра Шельдяева, основным потенциалом поставки электроэнергии от возобновляемых источников в регионе может стать энергия воды.

Потенциальные энергетические ресурсы рек Башкирии оцениваются в объеме 7−11 млрд кВт*ч. Валовый гидропотенциал региона составляет более двух гигаватт, включая потенциал малых и средних рек более 400 МВт. Доступный гидропотенциал малых и средних рек Башкирии составляет порядка 70 MBт.

«Предлагаем основные усилия в развитии сегмента возобновляемых источников электроэнергии направить в сферу гидроэнергетики. Это позволит, наряду с сокращением углеродного следа, добиться высокого прироста в мощности источников ВИЭ, учитывая, что коэффициент использования установленной мощности у гидроэлектростанций больше, чем у той же солнечной генерации более, чем в 2 раза», — приводит пресс-служба слова Шельдяева.

Сейчас в республике работают Юмагузинская ГЭС, Павловская ГЭС, «Нугушская» ГЭС, пять микроГЭС.