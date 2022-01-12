Кабул, 12 января, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Семья Динмохаммада Азими, бывшего заместителя главы Комиссии по рассмотрению жалоб по итогам выборов в Афганистане, утверждает, что Азими мог быть задержан силами Исламского Эмирата. Об этом сообщает TOLOnews.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Афганистана

По словам его родственников, Азими вызвали на работу в четверг, 6 января, по телефону, и с тех пор он числится пропавшим без вести.

Сын Динмохаммада Азими говорит, что от его отца почти неделю нет никаких известий.

«Мы позвонили, трубку взял другой человек, я спросил, где господин маулави? Он сказал, что господин маулави перешел красную черту, и у нас с ним есть счеты», — рассказал Мерадж аль-Хак Азими, сын Динмохаммада Азими.

Гульмохаммад Азими, племянник Динмохаммада Азими, сказал: «В понедельник, 10 января, в 10 часов мы отправились в Главное управление национальной безопасности провинции Кабул. Они подтвердили, что маулави Динмохаммад Азими находится здесь».

Близкие Азими призывают власти как можно скорее освободить его.

«Мы, жители Гора, просим Исламский Эмират, чтобы Азими, где бы он ни находился, как можно скорее был представлен нам во здравии», — сказал Абдул Вахаб, коллега Динмохаммада Азими.

Однако Исламский Эмират еще не подтвердил и не опроверг арест маулави Азими.

«Мы еще не получили никакой информации об этом инциденте. Если он находится в стране, Исламский Эмират не причинит ему вреда, и мы по-прежнему будем заниматься его вопросом», — заверил Билал Карими, заместитель пресс-секретаря Исламского Эмирата.

Напомним, маулави Динмохаммад Азими был заместителем председателя комиссии по жалобам на выборы и бывшим членом палаты представителей Афганистана.