Сеул, 12 января 2022, 08:45 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 12 января сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
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По их словам, коронавирус выявлен у 65 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, морской пехоты и специального подразделения при министерстве.
Известно, что 62 военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 1708.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 3526.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 4388 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 674 868.
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