Благовещенск, 12 января, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Подписано соглашении о создании в Амурской области таможенно-логистического терминала КАНИКУРГАН. Компания станет двадцатым резидентом ТОР «Приамурская», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 января в пресс-службе правительства региона.

Bonus bon Закрытая граница

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Новый комплекс площадью 18 га входит в проект развития транспортно-логистической инфраструктуры Дальнего Востока. Он объединит автомобильный логистический терминал, контейнерную площадку, мульти-температурный склад, места для временного хранения и погрузочные комплексы. Появление терминала сократит маршрут по России в страны Европы на 1,5 тыс. км.

Комплекс достроят к 2023 году. Терминал в том числе будет осуществлять экспорт при пересечении границы с Китаем по мосту Благовещенск-Хэйхэ. Ожидается, что система позволит избежать очереди автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, движение по мостовым переходам из Приамурья и Еврейской автономии в Китай намерены запустить в течение первых шести месяцев 2022 года, ранее заявил торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский.