Санто-Доминго, , 08:51 — REGNUM Российский телеведущий Михаил Зеленский скоропостижно скончался в Доминикане, эту информацию подтвердили 12 января в посольстве России в Венесуэле, по совместительству — в Гаити и Доминикане.

Михаил Зеленский и Сергей Собянин Mos.ru

Телеведущий умер 11 января, сотрудники дипломатической миссии контактируют с властями островного государства и с родственниками Зеленского.

«Посольству известно о том, что 11 января в Доминиканской Республике скоропостижно скончался Михаил Зеленский», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря посольства Алины Ивановой.

Причину смерти телеведущего в посольстве не назвали. Как сообщало ИА REGNUM, по сведениям телеканала «Россия 24» Зеленский находился в Доминикане на отдыхе, ему было 46 лет.

Михаил Зеленский в конце 1990-х годов работал на «Радио России — Ностальжи» и телеканале «ТВ-Центр», с 1999 года вёл дневные выпуски «Вестей» на телеканале «Россия», в 2001 году стал вести программу «Вести-Москва», с 2006 года — линейный эфир телеканала «Россия 24».

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