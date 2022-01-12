Санкт-Петербург, , 08:54 — REGNUM Несколько десятков сотрудников аппарата Законодательного собрания Санкт-Петербурга получили уведомления об увольнении. В их числе — руководители как минимум шести управлений, которых считают тесно связанными с бывшим председателем Заксобрания Вячеславом Макаровым, потерявшим пост спикера по итогам выборов в сентябре 2021 года.

7 Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщает Telegram-канал «Ротонда» (издание о петербургской политике), в том числе увольняют сотрудников управления материально-технического обеспечения и его руководителя Алёну Кукушкину, а также сотрудников пресс-службы и ее руководителя Елену Гаврищук.

«Это сокращение — очередной этап зачистки петербургской политики от влияния Вячеслава Макарова, отправленного на последних выборах в Госдуму. Контролировать аппарат законодательного собрания — значит влиять на многие процессы», — отмечают авторы «Ротонды».

Ранее новый спикер Заксобрания Александр Бельский назначил на должность главы аппарата городского парламента Константина Гриневича, что вызвало крайне болезненную реакцию экс-спикера Макарова, который в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России».

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