Москва, , 08:43 — REGNUM Российская параолимпийская команда вакцинирована от коронавируса на 90% перед Играми в Пекине. Об этом 12 января сообщил исполняющий обязанности президента Параолимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Символ параолимпийского движения Getty/Handout rio2016.com

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«На сегодняшний день уже 90% нашей команды полностью вакцинировано», — цитирует Рожкова ТАСС.

Он отметил, что у оргкомитета летних Игр в Токио не было требований по обязательной вакцинации, а в Пекине невакцинированные спортсмены должны пробыть на карантине 21 день.

По словам Рожкова, у параолимпийцев нет возможности находиться в Пекине 21 день и при этом не тренироваться и не выступать.

Напомним, зимние Параолимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.