Москва, , 08:43 — REGNUM В Москве с начала реализации программы реновации построено 176 новых жилых домов общей площадью 2,3 млн кв. метров, сообщается на портале мэра столицы.

Дом построен по программе реновации Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным на январь 2022 года, в Москве ведется строительство и проектирование 341 здания общей площадью 6 млн кв. метров. Больше всего домов строят и проектируют в Восточном, Северном и Юго-Восточном административных округах.

В 2021 году справили новоселье и переехали в новые дома более 21 тысячи участников реновации. Разобрана 81 пятиэтажка, в том числе 39 — в 2021 году. За прошедший год утверждено для строительства 63 стартовые площадки, а их общее количество достигло 534.

ИА REGNUM сообщало, в Москве по итогам 2021 года перевыполнен план по переселению участников программы реновации.

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