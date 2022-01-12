Москва, 12 января, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Москве с начала реализации программы реновации построено 176 новых жилых домов общей площадью 2,3 млн кв. метров, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом построен по программе реновации

По данным на январь 2022 года, в Москве ведется строительство и проектирование 341 здания общей площадью 6 млн кв. метров. Больше всего домов строят и проектируют в Восточном, Северном и Юго-Восточном административных округах.

В 2021 году справили новоселье и переехали в новые дома более 21 тысячи участников реновации. Разобрана 81 пятиэтажка, в том числе 39 — в 2021 году. За прошедший год утверждено для строительства 63 стартовые площадки, а их общее количество достигло 534.

ИА REGNUM сообщало, в Москве по итогам 2021 года перевыполнен план по переселению участников программы реновации.

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