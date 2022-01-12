Заиграевский район, Бурятия, , 08:41 — REGNUM В Заиграевском районе Бурятии правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельной аварии, произошедшей утром 12 января. Около 10:40 по местному времени столкнулись Toyota Platz и Cadillac Escalade.

Cadillac Escalade Pixabay.com

Как сообщает портал «Байкал-Daily», в результате 43-летняя водитель Тойоты погибла на месте. Ещё двое участников аварии получили травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, в период праздничных выходных в республике зарегистрировано 180 аварий. В результате погибли два человека, ещё двадцать получили травмы различной степени тяжести.

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