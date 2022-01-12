Санкт-Петербург, , 08:38 — REGNUM После нескольких морозных дней в Санкт-Петербурге в ближайшее время потеплеет благодаря приближающемуся с запада тёплому атмосферному фронту. Такой прогноз 12 января дал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Машина со снегом Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным петербургского гидрометцентра, на 08:30 мск температура воздуха в Петербурге составляет минус 15,5 градусов. Но уже днем в среду существенно потеплеет, а к вечеру пройдет небольшой снег.

«Температурный фон будет активно повышаться, а атмосферное давление падать. Температура воздуха −7…−9°, по области −6…−11°, местами до — 16°. Ветер юго-западный 4−9 м/с», — уточнил Леус.

В ночь на 13 января ветер усилится, ожидаются смешанные осадки — мокрый снег, ледяная крупа, ледяные дожди, — а температура повысится до значений, характерных для оттепели.