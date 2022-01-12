Санкт-Петербург, 12 января, 2022, 08:38 — ИА Регнум. После нескольких морозных дней в Санкт-Петербурге в ближайшее время потеплеет благодаря приближающемуся с запада тёплому атмосферному фронту. Такой прогноз 12 января дал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина со снегом

По данным петербургского гидрометцентра, на 08:30 мск температура воздуха в Петербурге составляет минус 15,5 градуса. Но уже днем в среду существенно потеплеет, а к вечеру пройдет небольшой снег.

«Температурный фон будет активно повышаться, а атмосферное давление падать. Температура воздуха — 7… — 9°, по области — 6… — 11°, местами до — 16°. Ветер юго-западный 4−9 м/с», — уточнил Леус.

В ночь на 13 января ветер усилится, ожидаются смешанные осадки — мокрый снег, ледяная крупа, ледяные дожди — а температура повысится до значений, характерных для оттепели.