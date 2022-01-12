Вашингтон, 12 января, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Соболезнования в связи со смертью председателя Европарламента Давида Сассоли выражают Соединённые Штаты. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдепартамент США

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«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования народам Европейского союза в связи с кончиной председателя Европейского парламента Давида Сассоли», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Также отмечается, что спикера ЕП Сассоли будут помнить как решительного сторонника сотрудничества США и ЕС, «как голос, выступающий в защиту демократии и прав человека во всем мире, как сторонника Европейского союза, который служит своим народам и становится сильнее благодаря своему разнообразию».

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли ушёл из жизни в возрасте 65 лет. Он скончался в ночь на 11 января в онкологическом центре в городе Авиано в Италии. В декабре политика госпитализировали в тяжёлом состоянии в связи с дисфункцией иммунной системы.

Сассоли будет похоронен 14 января в Риме. Отпевание начнётся в полдень в церкви Санта-Мария-дельи-Анджели. Днём ранее, 13 января, в римской мэрии состоится церемония прощания.