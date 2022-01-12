Барнаул, 12 января, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Алтайский край занял седьмое место в ТОП-10 ежегодного рейтинга туристической привлекательности российских регионов. Накануне, 11 января, его обнародовал журнал о туризме «Отдых в России» совместно с центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дорога в Алтайском крае

Помимо Алтайского края, в десятку лучших вошли: Краснодарский край (1 место), Московская область (2 место), Москва (3 место), Крым (4 место), Санкт-Петербург (5 место), Приморский край (6 место), Татария (8 место), Нижегородская область (9 место) и Самарская область (10 место).

Исследование проводилось на основе девяти критериев. Аналитики оценивали уровень развития туристской отрасли и гостиничной инфраструктуры, доходность и вклад туризма в ВРП, количество туристов, объём оказанных услуг и так далее. При составлении рейтинга учитывались данные Росстата по каждому из направлений, мнения экспертов.

«Алтайский край занимает седьмую строчку нашего рейтинга. Мощная санаторно-курортная база обеспечивает ему один из самых высоких баллов по критерию «Развитие санаторно-курортной отрасли региона». В этом году на зимних каникулах здравницы и отели города-курорта Белокурихи были полностью заполнены, а горнолыжные курорты испытывали небывалую нагрузку.

Помимо самих жителей региона, больше всего туристов едут сюда из соседних Новосибирской и Кемеровской областей. Край тоже является участником эксперимента по курортному сбору. Всего с мая 2018 года власти собрали 115 млн рублей, которые пошли на благоустройство территории. В Белокурихе с начала 2022 года сбор повысят и будут собирать по 50 рублей с человека в сутки», — сказано в пояснении. Любопытно, что соседний регион — Республика Алтай, оказался лишь на 64 позиции.

Во второй десятке — Ставропольский край, Башкория, Новосибирская область, Челябинская область, Иркутская область, Свердловская область, Тюменская область, Ростовская область, Калининградская область, Сахалинская область.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко отмечал, что в 2020 году регион вошёл в число 10 якорных туристических регионов, определенных Федеральным агентством по туризму для популяризации отдыха в России.

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