Тирана, 12 января, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 8136 человек выявили 2177 новых случаев заражения коронавирусом, что в три раза больше, чем сутки ранее. Скончались шесть пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 639. Об этом сообщило вечером 11 января министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Neo Oens Влёра. Албания

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании был выявлен 222 664 случая заражения коронавирусом, 204 099 человек излечились, скончались 3247 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 116 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 15 318, это число стремительно возрастает, при этом около половины выявленных активных заражений — 7601 — приходятся на Тирану.