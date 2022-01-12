Вашингтон, 12 января, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) не является угрозой для России в случае, если российская сторона не станет угрозой для НАТО. Об этом 12 января заявила на брифинге замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктория Нуланд

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"НАТО не представляет угрозы для РФ, если, конечно, Россия не решит представлять угрозу для НАТО», — сказала она.

При этом перед заседанием Совета Россия — НАТО Нуланд указала, что ни у кого нет права вето на прием в состав альянса новых членов, и такое решение зависит, по ее словам, только от стран — членов НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что власти Соединённых Штатов ждут от России разъяснений по поводу начавшихся на западе страны военных учений.