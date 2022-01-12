Чебоксары, , 08:34 — REGNUM В Чувашии разработали план мероприятий по борьбе с «Омикроном». В случае выявления и распространения данного штамма вируса в республике готовы развернуть 2 тыс. коек. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на заседании оперативного штаба вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов.

Глава минздрава Чувашии Владимир Степанов Cap.ru

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В ходе обсуждения глава ведомства обратил внимание на то, что более чем в 90 странах «активно бушует» штамм «Омикрон», который характеризуется «высокой скоростью распространения» и может привести «к повышенной нагрузке системы здравоохранения».

«В России выявлено более 100 случаев заболевания. В Чувашии «Омикрон» не обнаружен», — сказал Владимир Степанов.

По его словам, в республике разработали план мероприятий по борьбе с «Омикроном». В частности, в случае выявления и распространения данного штамма вируса предусмотрено перепрофилирование 2 тыс. коек в пяти медицинских организациях.

Кроме того, в помощь врачам будут привлечены волонтёры-медики: по словам министра, это позволит снизить нагрузку на первичное звено здравоохранения, которое принимает на себя основной поток больных.

«И это будет огромной помощью медицинским работникам», — заключил глава чувашского минздрава.

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