Нью-Дели, 12 января, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Омикрон» практически невозможно остановить, но при этом он «мягче» варианта «Дельта». Такое заявление сделал индийский врач-эпидемиолог, председатель Научно-консультативного комитета Национального института эпидемиологии при Индийском совете медицинских исследований Джаяпракаш Мулиил в эфире телеканала NDTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Специалист пояснил, что ревакцинация не остановит «Омикрон» и никак не повлияет на скорость его распространения. Это показал опыт тех стран, где данный вариант коронавируса стал преобладающим, независимо от числа вакцинированных граждан.

При этом эпидемиолог уточнил, что благодаря штамму «Омикрон» коронавирус уже не вызывает такого страха у людей. Несмотря на свою широкую распространённость и высокую скорость заражения, этот вариант более мягкий и значительно реже приводит к госпитализации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, чт, о по мнению эксперта в области здравоохранения из США Кристофера Мюррея, пик заболеваемости в Индии начнётся в феврале.