Скопье, 12 января, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Кандидат на пост премьер-министра Северной Македонии и новый лидер Социал-демократического союза Северной Македонии Димитар Ковачевски 11 января представил парламенту Северной Македонии предлагаемый им состав правительства и его программу работы.

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Как сообщает албанское новостное агентство Teelgrafi, приоритетом своей будущей работы на посту премьер-министра Ковачевски назвал евроинтеграцию Северной Македонии и продвижение регионального сотрудничества, в том числе в рамках проекта Open Balkan.

Ковачевски подчеркнул, что его правительство будет предпринимать усилия по поиску решения противоречий в отношениях с Болгарией с целью добиться снятия вето на вступление в ЕС.

Напомним, премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев заявил о своей отставке 31 октября 2021 года, однако официальное прошение подал в конце декабря, по завершении саммита Open Balkan в Тиране.