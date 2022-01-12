Москва, , 08:29 — REGNUM Размещать ракеты, ударные системы рядом с нашими границами недопустимо, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя состоявшиеся в Женеве переговоры о гарантиях безопасности.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Долг государства — обеспечить безопасность граждан, их мирную жизнь. Именно на это направлены предложения Российской Федерации. Наша страна хочет получить твердые, юридически обязывающие гарантии безопасности», — рассуждает Володин в телеграм-канале.

Он напомнил, что в начале 90-х США обещали не расширять НАТО на восток.

«Обманули», — констатировал парламентарий.

Он также обратил внимание на то, что США в одностороннем порядке вышли из важнейших международных соглашений, позволявших сохранять военно-стратегический баланс в мире: из Договора по ПРО, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договора по открытому небу.

«Ненужной Вашингтону оказывается и ООН: США в обход нее принимают решения о бомбардировках суверенных стран, вторжении на территории других государств», — перечислил спикер Госдумы.

К сожалению, деградирует ОБСЕ, которая как институт призвана обеспечивать безопасность в Европе, добавил парламентарий.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, российско-американские консультации, посвященные вопросам гарантий безопасности, прошли 9−10 января в Женеве.

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