Москва, , 08:28 — REGNUM В Москву из Алма-Аты третьим самолетом военно-транспортной авиации ВКС РФ было доставлено 86 граждан России. Об этом 12 января сообщили журналистам в российском Минобороны.

Ил-76 Andrey Rakul

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«Третий самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 86 российских граждан из Алма-Аты», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что доставленные в Москву российские граждане приехали в Алма-Ату на новогодние праздники, в туристические поездки или находились в командировке.

«В результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта Алматы российские туристы оставались в гостиницах города. Находясь в отелях и у родственников, они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию Российской Федерации», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что военно-транспортные самолёты ВКС России вывезли из Казахстана в Россию в общей сложности 2095 российских и иностранных граждан, оказавшихся в критическом положении в связи с последними событиями.