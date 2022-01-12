Москва, , 08:27 — REGNUM В России за январь-ноябрь 2021 года выявлено 281,9 тыс. случаев мошенничества (ст. 159 УК РФ). Это на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года, пишут «Известия» со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

Телефонный мошенник

Больше всего случаев мошенничества совершено с помощью информационных технологий, их количество за 11 месяцев увеличилось на 13,7%. Также, несмотря на принятые законы, зафиксирован 617 случаев обмана дольщиков при строительстве жилья.

По мнению финансового эксперта, сооснователя школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светланы Самойлоой, хорошую почву для роста мошеннических схем и преступлений даёт активное развитие IT-технологий и желание людей быстро зарабатывать.

ИА REGNUM сообщало ранее, мошенники в России активизировали размещение объявлений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.

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