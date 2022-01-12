Сеул, , 08:27 — REGNUM 12 января в Южную Корею доставили 462 тыс. доз вакцины американской компании Pfizer. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Вакцина Pfizer U.S. Secretary of Defense

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Известно, что это вторая партия вакцины, прибывшая в страну. 6 января в Южную Корею доставили 462 тыс. доз вакцины.

Напомним, что правительство Южной Кореи заключило контракты на поставку в текущем году в общей сложности 150,44 млн доз вакцины от COVID-19. Из них 60 млн доз вакцины компании Pfizer, 28,47 млн доз вакцины Moderna, 40 млн доз вакцины Novavax, 4,49 млн доз вакцины Janssen. Ещё 17,48 млн доз вакцины поступит в страну в рамках программы COVAX.

Правительство Южной Кореи намерено продолжить тесное сотрудничество с фармацевтическими компаниями в целях обеспечения стабильных поставок вакцин от коронавируса.