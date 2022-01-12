Кызыл, 12 января, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Министром экономического развития и промышленности Тувы назначен Айдыс Сат в качестве исполняющего обязанности. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, ранее он уже возглавлял ведомство.

Правительство Тувы Министр экономического развития и промышленности Тувы Айдыс Сат

Бывший руководитель минэкономики республики Менги Кара-оол, назначенный на эту должность лишь три месяца назад, остался в статусе зампреда.

Айдыс Сат родился в городе Туран в 1987 году. В 2009 году окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Трудился в банковской сфере, с 2016 года работал в минэкономики республики. В2018 году стал первым заместителем министра экономики.

В мае 2021 года был назначен зампредом правительства и министром экономики, однако уже в октябре, как сообщалось, ушёл в отставку по собственному желанию в связи с переходом на работу в коммерческой структуре.

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