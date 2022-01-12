Сургут, Югра, 12 января, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Югре растёт стоимость бензина. Психологическая отметка в 50 рублей за литр пройдена, и это не предел, сообщает «Сургутинформ — ТВ».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Для жителей Сургута, где нефть добывается, и бензин производится, вопрос повышения цен на топливо является болезненным. Подорожание с начала года на горючее на различных заправках экономической столицы Югры произошло от 20 до 80 копеек, а на дизельное топливо разница с прошлогодними ценами уже составляет рубль.

«Цены на топливо растут, исходя из подорожания акцизов, налогов различных на добычу нефти. По официальным заявлениям, которые у нас идут из года в год всегда, говорят так: у нас цена на топливо растёт не выше, чем официальная инфляция. На самом деле, это небольшая игра данными. Потому что технически за прошлый, 2021 год, цены на топливо выросли чуть-чуть выше, чем официальная инфляция», — пояснил телекомпании руководитель отдела по работе с клиентами «Финам Сургут» Сергей Петров.

По словам руководителя сургутской сети АЗС Владимира Малыка, на сегодня по некоторым видам топлива приходится «продавать себе в убыток, потому что должны конкурировать с другими игроками на этом рынке». Поэтому стоимость бензина в Югре будет только расти, констатируют специалисты.