Буффало, США, 12 января, 2022, 08:27 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:1.

Wayne Никита Кучеров

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров оформил хет-трик. Для него это третий матч после возвращения на лёд. Он длительное время восстанавливался после травмы.

Также в составе «Тампы» шайбы забросили нападающие Ондржей Палат, Энтони Чирелли и Стивен Стэмкос. Российский защитник Михаил Сергачёв отдал одну результативную передачу.

В составе «Баффало» точным броском отметился форвард Винни Хиностроза.

На сегодняшний день «Тампа» занимает второе место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 53 очка. «Баффало» идут на 14-м месте в Восточной конференции с 26 очками.

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