Чайковский, Пермский край, , 08:27 — REGNUM Жительница города Чайковского Пермского края привлечена к уголовной ответственности за игнорирование родительского долга и уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Деньги (сс) CWitte

Ребенок находится в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. По решению суда с 2017 года женщина должна перечислять четвертую часть своего дохода на содержание мальчика 2006 года рождения. Однако пермячка уклонялась от этой обязанности.

Ранее алиментщицу привлекали к административной ответственности, но на путь исправления женщина не встала. В результате было возбуждено уголовное дело. На момент производства дознания по уголовному делу сумма задолженности по алиментам превышала 1 млн рублей.

За уклонение от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего ребенка суд приговорил пермяку к пяти месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства. При этом из заработка гражданки также будет удерживаться задолженность по алиментам. В суде женщина полностью признала свою вину и чистосердечно раскаялась.