Вашингтон, 12 января, 2022, 08:37 — ИА Регнум. США хотят, чтобы Германия и Евросоюз повременили с рассмотрением вопроса о запуске газопровода «Северный поток — 2», и взаимодействуют с их представителями. Об этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила на брифинге для журналистов.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Виктория Нуланд

По её словам, новое правительство ФРГ подтвердило договорённости, к которым США пришли с прежним правительством: работу газопровода «Северный поток — 2» остановят в случае агрессии России против Украины. Такое намерение Москве приписывают в последнее время на Западе.

«Что мы делаем сейчас, так это работаем с германской стороной, с ЕС над тем, чтобы замедлить рассмотрение ими вопроса об использовании газопровода. Действующее германское правительство приняло значительные шаги для этого», — сказала Нуланд.

Она добавила, что у США и их союзников, включая Германию, нет разногласий относительно возможных «действенных мер в финансовой сфере» и «экспортных ограничений» в отношении России.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил 10 января в Женеве, что специализированные структуры на Западе распространяют дезинформацию о якобы готовящемся в России нападении на Украину, чтобы посеять раздор и неуверенность в украинском обществе.

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