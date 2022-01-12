Вашингтон, 12 января, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов ждут от России разъяснений по поводу начавшихся на западе страны военных учений. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

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«Мы полагаем, что в данном случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжёлых вооружений в места их обычного хранения», — отметил Прайс.

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Он отметил, что прогресс в переговорах России и США по гарантиям безопасности может произойти только в атмосфере деэскалации.

Напомним, в последние месяцы в Европейском союзе и в Киеве растут опасения по поводу того, что Россия готовит вторжение на территорию соседней Украины, проводя массированное наращивание войск на границе. Однако Москва отрицает какие-либо планы нападения, вместо этого обвиняя Киев «в агрессивном позерстве».

Как сообщало ИА REGNUM, на днях заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в очередной раз заявил, что Россия не собиралась и не собирается нападать на Украину. Он напомнил, что все действия российских ВС осуществляются на территории России — в рамках военных учений. Украине не следует опасаться «эскалационного сценария» со стороны России.

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Добавим, что на западе России начались военные учения с участием почти 3000 военных. Боевая подготовка проходит на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.