Самара, 12 января, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Купель могут подготовить на набережной реки Волги под Полевым спуском в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Погружение в купель

Сообщается, что, если позволят погодные условия, то купель будет оборудована. В настоящий момент толщина льда позволяет это делать.

«Предусматриваются непосредственно вырубка проруби, которая по традиции украшается елками и огораживается, устройство деревянного настила, трапа для схода в воду, установка раздевалок, пунктов обогрева, палаток для того, чтобы желающие могли выпить горячего чая. В шаговой доступности будут находиться спасатели, машины Скорой помощи, пожарной охраны, полиции. Планируется, что люди смогут по одному заходить в раздевалку, затем окунаться в купель», — приводит пресс-служба слова первого заместителя главы Самары Владимира Василенко.

Отмечается, что в других местах купаться в прорубях запрещается.

В 2022 году в Самаре жители могут посетить купели при храмах.

В ночь на 19 января православные будут отмечать один из главных христианских праздников — Крещение Господне.