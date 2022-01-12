Чебоксары, , 08:19 — REGNUM В Чувашии в городе Алатыре продолжается кадровая чехарда с мэрами. Ещё один руководитель администрации досрочно попросился в отставку. Его заявление удовлетворили депутаты, а в награду от главы Чувашии он получил благодарность и часы, сообщается на сайте администрации города.

Экс-мэру Алатыря Сергею Лукишину вручили благодарность от главы Чувашии и часы Cap.ru

Бывший военный и сотрудник органов внутренних дел Сергей Лукишин, который занял пост сити-менеджера Алатыря 20 августа 2020 года, попросился в отставку «по собственному желанию». Его заявление депутаты рассмотрели на внеочередном заседании 11 января, приняв решение о досрочном прекращении полномочий.

Отмечается, что в ходе заседания начальник отдела администрации главы Чувашии Сергей Тарасов «поблагодарил за плодотворную работу» и вручил Лукишину благодарность от руководителя республики и памятные часы.

Временное исполнение обязанностей главы администрации Алатыря возложено на первого заместителя — начальника отдела экономики Наталью Марунину. Она будет работать в этом статусе на период проведения конкурса на замещение вакантной должности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алатыре стали часто меняться руководители администрации, досрочно и добровольно покидая пост. Сергей Лукишин продержался в должности один год и четыре месяца. До этого досрочно сложил полномочияВладимир Степанов, продержавшись в кресле один год — как и четверо его предшественников.

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