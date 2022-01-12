В Индонезии выявили 506 носителей нового штамма коронавируса
Джакарта, 12 января, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Число носителей штамма «Омикрон» в Индонезии увеличилось, сообщает Kompas.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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В стране выявили 506 случаев заражения штаммом «Омикрон». Из 506 случаев 415 выявили у путешественников.
Министерство здравоохранения Индонезии подготовило не менее 400 000 таблеток молнупиравира для лечения пациентов с COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии разрешает получателям вакцин Sinovac использовать Pfizer и AstraZeneca в качестве бустера.