Барнаул, 12 января, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаула следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по коррупционной статье в отношении старшего инспектора филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Алтайскому краю.

Взятка

По данным следствия, в декабре 2021 года подозреваемый лично получил часть взятки в размере 30 тысяч рублей из ранее оговоренной суммы в 200 тысяч рублей от подконтрольного ему условно осужденного лица.

Денежные средства предназначались за совершение должностным лицом незаконных действий в пользу взяткодателя: не принимать мер воздействия в случае допущения им нарушений исполнения возложенных на него судом обязанностей, в виде неявок в определенную дату в контролирующий орган, а также оформление справок по месту жительства без нарушений.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае вступил в силу приговор Железнодорожного районного суда Барнаула, которым бывший заместитель главы городской администрации Сергей Дёмин осужден за получение взяток.

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